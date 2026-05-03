Play off, primo turno. Il Casarano espugna Monopoli. Avanti la Casertana Mercoledì il secondo turno della fase a gironi: al Sud Cosenza-Casarano e Casertana-Crotone

Il primo turno dei play off è già storia. Subito un paio di sorprese e ci saremmo meravigliati se non ce ne fossero state. La prima viene dal girone settentrionale: il Trento, che aveva terminato la stagione regolare con tante aspirazioni, va subito fuori per mano della Gana Erminio. Soffre le pene dell'inferno il Cittadella che va sopra 2 a 0 e poi rischia l'eliminazione ad opera dell'Arzignano (finisce 2-2). Tutto secondo copione nel girone B, sorpresa nel gruppo C a Monopoli, dove passa il Casarano (con i gol di Ferrara e dell'ex Grandolfo), rivelando di poter essere la vera mina vagante dei play off. Se la cava la Casertana che vince una partita che avrebbe persino potuto perdere, perchè la giovane Atalanta ha giocato una partita coi fiocchi, ma è stata fermata dalle prodezze di De Lucia e dal gol finale di Kallon. Esce anche il Cerignola, che coglie il pari allo Scida e mette paura al Crotone nel convulso finale, ma a passare il turno è la squadra pitagorica.

Mercoledì secondo turno con le “quarte”

Ora entrano in gioco le squadre classificate al quarto posto per il secondo turno della fase a gironi: si gioca mercoledì 6 maggio ancora in gara secca e la squadra di casa avrà gli stessi vantaggi di questo primo turno, potendo contare su due risultati su tre senza supplementari. La Giana Erminio va a fare visita al Lecco, il Cittadella ospiterà il Lmezzane. Nel girone B entra in gioco il Campobasso, che ospita il pericoloso Pineto. Alla Juventus Next Gen toccherà la Pianese che ha eliminato la Ternana, finalista della passata edizione.

Nel gruppo meridionale entra in gioco il Cosenza, che ospita al San Vito Marulla il Casarano di Chiricò. L'altro accoppiamento vede sfidarsi al Pinto la Casertana e il Crotone, due tra le squadre migliori del girone C.

I RISULTATI DEL PRIMO TURNO DELLA FASE A GIRONI

GIRONE A

Trento-Giana Erminio 1-2(68' Chinetti; 4' Vitale, 65' Samele)

Cittadella-Arzignano Valchiampo 2-2 12', 18' Rabbi, 54' Nanni, 75' Bernardi)

Lumezzane-Alcione Milano 0-0

GIRONE B

Juventus Next Gen- Vis Pesaro 2-2 (14' Pagnucco, 48' Faticanti; 52' e 65' Nicastro) | LIVE

Pianese-Ternana1-1 (59' Coccia; 65'(R) Pettinari)

Pineto-Gubbio2-1 (48' D'Andrea, 77' Schirone; 23' La Mantia)

GIRONE C

Casertana-Atalanta U23 1-0 (78' Saco) | LIVE

Crotone-Audace Cerignola 1-1 (52' Musso; 90+3'(A) Groppelli)

Monopoli-Casarano0-2(13' Ferrara, 25' Grandolfo)

GLI ACCOPPIAMENTI DEL SECONDO TURNO MERCOLEDI' 6 MAGGIO

GIRONE A

Lecco-Giana Erminio

Cittadella-Lumezzane

GIRONE B

Campobasso-Pineto

Juventus Next Gen-Pianese

GIRONE C

Cosenza-Casarano

Casertana-Crotone