Sicurezza luoghi di lavoro: controlli e sospensione di due aziende Irregolarità in tre delle quattro aziende ispezionate nel Sannio

Controlli dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Benevento nel corso della settimana del 1 maggio (giornata della festa dei lavoratori), nel Sannio purtroppo caratterizzata anche da un grave incidente in cui un uomo ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di un capannone, al fine di scongiurare i gravi infortuni nel settore manifatturiero/industriale, 4 ispezioni ad aziende volte ad assicurare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il contrasto al lavoro irregolare.

Nel corso dei controlli sono state sospese, 3 su 4 aziende totali, per impiego di lavoro in nero – pari al 30% delle maestranze trovate in azienda e per motivi di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, elevate sanzioni amministrative per oltre 18.000 euro, denunciati due imprenditori per irregolarità in tema di tutela dell’incolumità dei lavoratori. Impartite svariate prescrizioni ad adempiere per assenza del documento di valutazione dei rischi aziendali (D.V.R.), mancata sorveglianza sanitaria, assenza di formazione dei lavoratori alle mansioni svolte.

La tutela delle posizioni lavorative nell’ambito manifatturiero/industriale è una delle priorità del Comparto di Specialità, considerato l’elevato numero di episodi infortunistici sia in città e che in provincia, che anche nella settimana scorsa si sono avuti, purtroppo, nel contesto sannita.