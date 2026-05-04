Un volo di 7 metri, la tragica fine di Rocco: indagati tre imprenditori Benevento. L'incidente sul lavoro a Ponte Valentino, l'11 maggio l'incarico dell'autopsia

Sono tre le persone indagate per la morte di Rocco, il 67enne di Torino, domiciliato a San Lorenzo Maggiore, avvenuta nei giorni scorsi dopo un incidente sul lavoro a Ponte Valentino. Si tratta di un dipendente e dei titolari dell'impresa committente dei lavori, di quella appaltatrice e della ditta esecutrice, difesi, nell'ordine, dagli avvocati Sergio Rando, Angelo Leone e Antonio Leone.

Tutti, al pari dei familiari della vittima – sono assistiti in questa fase dall'avvocato Mario Palmieri – , sono stati 'avvisati' in vista dell'incarico dell'autopsia che l'11 maggio il pm Patrizia Filomena Rosa affiderà al medico legale Emilio D'Oro. Un appuntamento nel corso del quale potranno essere nominati consulenti di fiducia di indagati e parti offese che partecipino all'esame.

Secondo una prima ricostruzione, il 67enne sarebbe caduto dal tetto del capannone di un'azienda durante un sopralluogo per la realizzazione di un intervento di efficientamento energetico. Un volo di 7 metri, dopo il cedimento della copertura, gravissime le ciondizoni del malcapitato, trasportato al San Pio, dove il suo cuore aveva poi smesso di battere.