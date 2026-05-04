Benevento, sguardo al futuro: ma la B è ancora tutta da decifrare Ad un turno dalla fine può ancora accadere di tutto: bisogna attendere play off e play out

I play off di serie C sono un'attrazione irresistibile, soprattutto per chi può guardarli col distacco necessario. Il tifoso giallorosso è incuriosito da questo torneo e aspetta di sapere chi sarà la quarta squadra promossa in B. Una lotteria che premierà una sola squadra sulle 28 partecipanti.

Nel frattempo c'è anche questa Supercoppa dei “parenti poveri” che la Lega sembra considerare più un peso che una vera e propria attrazione.

E allora viene spontaneo guardare la B e scandagliare l'attuale campionato per capire quali saranno gli avversari del prossimo anno.

Quelli che rischiano di non esserci più di ogni altro sembrano le ultime tre, Spezia, Reggiana e Pescara: sono tre punti sotto al Bari, possono aspirare al massimo (e sarebbe una fortuna...) ad un posto nel play out. Che per il momento vede indiziati Bari, Virtus Entella, Sud Tirol e Empoli.

L'ultima giornata sarà decisiva. Pescara e Spezia si sfideranno in uno scontro diretto all'Adriatico che potrebbe veder retrocedere entrambe, la Reggiana ospita una Sampdoria ormai salva (ma che paradossalmente potrebbe addirittura ancora agganciare l'ottavo posto). Il problema viene però dal Bari che gioca a Catanzaro. I calabresi sono sicuri del quinto posto, non possono migliorarlo né peggiorarlo, qualunque sia il risultato della partita. Insomma i galletti almeno un punto dovrebbero conquistarlo e assicurarsi il play out. Con chi? L'Entella ospita la Carrarese, vincendo toccherebbe quota 42 e allora tremerebbero l'Empoli che gioca a Monza e il Sudtirol che ospita la Juve Stabia. Per essere al sicuro dovrebbero vincere, ma una previsione è come una vincita al superenalotto. Come dire che all'ultima giornata può accadere tutto e il contrario di tutto.

Una squadra che certamente il Benevento non troverà è il Venezia che è stato già promosso. Possibile che sia seguito dalla sorpresa Frosinone. La terza? Arriverà dai play off: Monza (ancora in corsa per la A diretta), Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia sono sicure di parteciparvi. L'ottava posizione se la giocano in tre: Avellino, Cesena e Mantova. Gli irpini ricevono un Modena che non si scosterà dal sesto posto, il Cesena riceve il Padova che ha appena festeggiato la salvezza, il Mantova è di scena a Frosinone e sogna addirittura di fare i play off, anche se sarà difficile che esca indenne dallo Stirpe.

Come dire che l'ottavo posto se lo giocheranno quasi certamente Avellino e Cesena. In caso di arrivo a braccetto i play off li giocherebbe la squadra romagnola, che è in vantaggio negli scontri diretti (3-0, 1-3).

Come si vede fare previsioni è complicatissimo e stilare un organico con play off e play out ancora da decidere diventa un problema. Non c'è una squadra che non abbia le sue buone agioni per giocare al massimo l'ultima partita. E' la serie B, un campionato molto difficile. Tanto che ad una giornata dalla fine le uniche squadre che il Benevento affronterà certamente sono Arezzo e Vicenza, neo promosse dalla C e, ovviamente, Pisa e Verona. Sono retrocesse dalla A, loro parteciperanno al prossimo campionato di B. Non si scappa.