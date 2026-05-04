Rifiuti. Ecco le istruzioni per i residenti di Olivola per il conferimento Il link per scaricare il modulo da compilare per ritirare il badge che consente l'accesso ecopunto

Da oggi l’ecopunto situato in contrada Olivola è accessibile solo attraverso badge. A tal proposito, l’Asia ricorda agli utenti che conferiscono lì i propri rifiuti o che intendono farlo e non hanno ancora ritirato il tesserino elettronico che per ottenerlo possono recarsi presso la sede Asia, situata in via delle Puglie, ogni martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18. Bisognerà presentarsi dotati di fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale. Per la richiesta occorrerà riempire un modulo, con i propri dati anagrafici, disponibile direttamente in Azienda oppure scaricabile dalla pagina istituzionale dell’Asia al seguente link: CLICCA QUI

A ritirare il badge potrà essere anche un delegato del cittadino cui è intestata l’utenza: in questo caso dovranno essere esibite le fotocopie dei documenti di identità sia del delegato che del contribuente, oltre alla copia del codice fiscale di quest’ultimo.