Pregiudizievoli senza colpa per contribuenti: denuncia di Aslimitaly Il presidente Fucci: inaccettabile essere marchiati in questo modo senza un motivo adeguato

Un’ombra sempre più inquietante si allunga sul sistema di segnalazione creditizia in Italia, dove un semplice debito può trasformarsi in una condanna silenziosa, capace di escludere cittadini onesti dall’accesso al credito. È quanto denuncia con forza il presidente dell’associazione Aslimitaly Alessandro Fucci, portando alla luce una vicenda che solleva interrogativi urgenti su equità e trasparenza.

Il caso riguarda un contribuente, vicino all’associazione, "che si trova a dover fronteggiare un debito con l’ex Equitalia. Una situazione non rara - rimarcano dall'associazione Aslimitaly, che tuttavia ha preso una piega ben più grave: secondo i dati raccolti tramite Cerved, il cittadino risulta segnalato nella centrale rischi. Una segnalazione che, nei fatti, lo ha escluso automaticamente dalla possibilità di ottenere mutui o finanziamenti".

Il punto critico, però, è un altro: "il contribuente si troverebbe classificato come “pregiudizievole” senza una motivazione chiara e proporzionata. Una condizione che, oltre a incidere pesantemente sulla sua vita economica, solleva dubbi sulla correttezza dei meccanismi di segnalazione e sulla tutela dei diritti dei cittadini.

“Non è accettabile che una persona venga marchiata in questo modo senza un motivo adeguato - afferma il presidente Alessandro Fucci -. “Qui non si tratta solo di un caso isolato, ma di un sistema che rischia di penalizzare ingiustamente chi si trova già in difficoltà”.

L’associazione ha deciso di rompere il silenzio e di farsi portavoce di tutti coloro che si trovano in situazioni analoghe. L’obiettivo è chiaro: fare luce su eventuali anomalie, chiedere verifiche puntuali e ristabilire un principio fondamentale di giustizia sociale e fiscale. L’associazione ASLIMITALY si schiera apertamente al fianco dei cittadini più vulnerabili, denunciando una realtà in cui la burocrazia e i sistemi automatizzati rischiano di prevalere sul buon senso e sulla valutazione equa dei singoli casi. “Non ci arrenderemo,” ribadisce il presidente Alessandro Fucci, “Continueremo a combattere affinché venga fatta chiarezza e restituita dignità a chi oggi si sente ingiustamente penalizzato”.

Secondo il numero uno dell'Aslimitaly "il caso sollevato rappresenta solo la punta dell’iceberg di un fenomeno che merita attenzione immediata. In un contesto economico già complesso, la trasparenza e la correttezza delle segnalazioni creditizie non possono essere messe in discussione. Perché dietro ogni numero, ogni pratica e ogni segnalazione, ci sono persone reali, con diritti che non possono essere ignorati".