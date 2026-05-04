Divieti per restyling segnaletica parcheggi e chiusura di via Barricelli La comunicazione del Comune di Benevento

Martedì 5 maggio, a partire dalle 6 via Barricelli, strada di collegamento tra via Torre della Catena e via Rummo - via Porta Rufina, sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale per consentire il posizionamento di automezzi in funzione dell'esecuzione di particolari operazioni nell'ambito dei lavori in atto presso gli immobili ex Orsoline e Malies. Nell'ambito del provvedimento è stato disposto anche il divieto di sosta, per cui si invita la cittadinanza a non lasciare le auto a partire dalla serata di lunedì 4 maggio al fine di evitare l'eventuale rimozione forzata.

Inoltre, a partire dalle 19 di martedì 5 maggio, nelle ore serali e notturne alcune zone della macroarea Stazione - ponte Calore - corso Dante saranno interessate in maniera graduale e progressiva dai lavori di restyling della segnaletica parcheggi in funzione della nuova ripartizione tra stalli sosta a pagamento, stalli a sosta libera e stalli sosta riservati ai residenti.

L'intervento riguarderà via Vittime di Nassirya, via Mariani, viale Principe di Napoli, via Grimoaldo Re, via Francesco Paga, via XXV Luglio, via San Giovanni Di Dio, via Lungocalore Manfredi di Svevia, via Posillipo, via Torre della Catena, corso Dante, piazza Cardinal Pacca, corso Vittorio Emanuele, piazza Dogana e piazza Orsini e sarà di volta in volta attuato nei tratti previamente individuati dall'apposizione della segnaletica esplicativa delle limitazioni alla sosta entro le 48 ore antecedenti.

Infine, a partire dalle ore 14:30 di mercoledì 6 Maggio, nelle ore pomeridiane e serali anche alcuni tratti di viale Mellusi e viale Atlantici, unitamente ad alcune strade ad essi adiacenti, saranno interessati in maniera graduale e progressiva dai lavori di restyling della segnaletica parcheggi

L'intervento riguarderà viale Mellusi (lato sinistro nel senso di marcia), viale Atlantici (lato destro nel senso di marcia), via Calandra, via Pertini, via De Caro, via Flora, via Salvator Rosa, viale Martiri d'Ungheria e via Oderisio da Benevento e, anche in questo caso, sarà di volta in volta attuato nei tratti previamente individuati dall'apposizione della segnaletica esplicativa delle limitazioni alla sosta entro le 48 ore antecedenti. Limitazioni che varranno anche nei confronti dei residenti e delle altre categorie di autorizzati.