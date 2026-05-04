Muore un'anziana: indagati medico di famiglia e dell'assistenza domiciliare Benevento. Atto dovuto. Affidato l'incarico dell'autopsia

Affidato dal pm Flavia Felaco al medico legale Massimo Esposito, che si avvarrà dell'anatomopatologo Andrea Ronchi e del geriatra Dario Leosco, l'incarico dell'autopsia di una 95enne di Benevento morta lo scorso 24 aprile.

Due i dottori 'avvisati', come atto dovuto, per consentire loro la nomina di un proprio consulente che partecipi all'esame in programma oggi: il medico di base dell'anziana e il sanitario dell'Asl che si occupa dell'assistenza domiciliare integrata, il servizio di cui la vittima beneficiava, rispettivamente difesi dagli avvocati Giuseppe Arena e Sergio Rando.

Entrambi sono stati chiamati in causa da una indagine avviata dalla Mobile dopo la denuncia presentata dalla figlia della pensionata. Il cui cuore, secondo una prima ricostruzione, avrebbe smesso di battere per sempre al pronto soccorso del San Pio, dove era stata trasportata in gravi condizioni.