Razzano: "a Benevento il Pd non è alleato con Noi di centro" "Giuditta descrive un modo di fare politica che non ci appartiene"

"Le parole di Pasquale Giuditta, a poco più di 24 ore dal suo comunicato, descrivono un modo di fare politica che non ci appartiene affatto".

Così Rosa Razzano, segretaria cittadina del Partito Democratico che prosegue: "Mi dispiace dover ripetere concetti che dovrebbero essere già chiari, ma vedo che ogni giorno si cerca di spostare l’attenzione su altro, arrivando addirittura a inventare e titolare trame incredibili e macchinose, pur di screditare il Partito Democratico e chi ne è parte fondante, nel Sannio e non solo.

Come Segretaria cittadina, voglio essere netta: noi a Benevento non siamo alleati di "Noi di Centro". Non siamo e non saremo mai quelli che restano in silenzio solo per non disturbare gli equilibri elettorali di altri territori. Qui a Benevento il nostro compito è uno solo: controllare come viene gestita la città, senza fare sconti a nessuno. Non si può restare zitti per "quieto vivere" e non accettiamo che la nostra richiesta di trasparenza venga etichettata come slealtà o foga giustizialista. Il caso Santamaria è una questione seria e servono risposte vere, non reazioni nervose. A questo proposito, trovo di pessimo gusto l'attacco livoroso che "Noi di Centro" ha rivolto ieri a Civico 22: è uno stile basato sull’aggressione gratuita che conferma quanto siamo lontani, anche in questo.

I cittadini hanno il diritto di sapere cosa succede nel loro Comune. Noi non taceremo certo per paura di perdere qualche voto o per fare un favore a qualcuno. La nostra coerenza viene prima di tutto: non siamo i sudditi di nessuno e non prendiamo ordini da chi pensa che la politica sia solo uno scambio di favori o una conta di seggi.

La dignità sta nel difendere la legalità sempre, senza girarsi dall'altra parte. Se qualcuno pensa che si possa dialogare ignorando le ombre sull'amministrazione cittadina, si sbaglia di grosso: mancano proprio le basi. Noi continueremo a fare il nostro lavoro di opposizione per il bene dei beneventani, perché la trasparenza non è un optional e non si baratta con nessun accordo elettorale.

Infine, voglio essere chiara anche verso quei singoli che si professano “Area”: non c'è più spazio per chi è disposto a passare sopra a tutto e tutti, chiedendo il silenzio davanti a un’ipotesi di concussione, difendendo l’indifendibile, in nome di cosa? Di un accordo elettorale? No, grazie".