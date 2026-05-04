Congresso giovani democratici: Orlacchio presidente regionale IL Pd Sannio: meritatissimo riconoscimento

"Sabato 2 maggio si è chiuso a Caserta il congresso dei Giovani Democratici della Campania che ha eletto Lorenzo Raso segretario e Stefano Orlacchio presidente. Un meritatissimo riconoscimento per il «nostro» Stefano e, suo tramite, per tutti i Giovanni Democratici del Sannio che da tempo, senza lesinare energie ed impegno, si dedicano alla Politica nella sua più nobile accezione: Arte che mira al Bene Comune. È l’inizio e al contempo la prosecuzione di una bella storia collettiva".

Così la segretaria del PD Sannio, Filomena Marcantonio che prosegue "Il neo presidente regionale dei Giovani Democratici della Campania, ha voluto caratterizzare il suo intervento lo scorso sabato con una lucida ed appassionata analisi dello scenario internazionale: guerre guerreggiate ed economico finanziarie, la crisi del multilateralismo, i conflitti in Ucraina ed in Medio Oriente con la tragica condizione di Gaza. Ha rivendicato con orgoglio il pacifismo dei GD e l’urgenza di ritornare alla forza della diplomazia ed all’intelligenza della cooperazione.

Mi piace rimarcare come dei Giovani della più piccola ed interna provincia della Campania, non senza difficoltà, si occupino costantemente di politica e temi sociali. Organizzano incontri, iniziative e momenti di riflessione che sono anche o soprattutto esperienze di comunità.

Il nostro partito, senza alcuna ingerenza e nel rispetto della più totale autonomia, ha sempre supportato questo impegno e continuerà a farlo al meglio delle sue possibilità. A Stefano ed a Tutti i Giovani Democratici della nostra provincia gli Auguri di Buon Lavoro dell’intera Comunità democratica sannita. Aiutateci a costruire un mondo nuovo, tutti i giorni".

