Intervento Protezione civile Benevento. Presidente S. Egidio ringrazia Mastella Dopo l'intervento del sindaco di Benevento che ha inviato volontari ad Ariano per trasbordo disabili

Il presidente della Comunità di Sant'Egidio Paolo Impagliazzo ha inviato una formale nota di ringraziamento al sindaco di Benevento Clemente Mastella.

Il presidente fa riferimento all'intervento del Sindaco, che ha sollecitato l'intervento, avvenuto tempestivamente, della Protezione civile di Benevento chiamata in causa per il trasbordo di due passeggeri con disabilità, bloccati da diverse ore nella stazione di Ariano, a causa di un drammatico incidente ferroviario e con la necessità urgente di assumere farmaci salva-vita.

"Ringrazio il nostro gruppo di Protezione civile per aver adempiuto alla mission che sottende questo loro lodevole impegno: aiutare il prossimo e tutelarne la salute. La situazione si è fortunatamente poi sbrogliata con la ripartenza del convoglio. Saluto affettuosamente le persone con disabilità a cui abbiamo dato la massima disponibilità e assistenza e tutta la Comunità di Sant'Egidio, il cui senso di alta caritas cristiana è da me condiviso integralmente", afferma il sindaco Mastella.

Scrive testualmente il presidente della Comunità Sant'Egidio a Mastella: 'Le scrivo per esprimerle il nostro ringraziamento per il suo sollecito intervento nel facilitare il trasbordo di due persone disabili rimaste prigioniere, insieme ad altre 500 persone, per sette ore nella stazione di Ariano Irpino del Frecciarossa 9560 da Foggia a Milano Centrale. Per un tragico incidente, per il quale esprimiamo i nostri sentimenti di vicinanza ai familiari della vittima, la linea Caserta-Foggia è stata interrotta per 7 ore senza che Trenitalia mettesse a disposizione pullman sostitutivi per i passeggeri del treno. Solo grazie alla Protezione Civile di Benevento ed al suo intervento è stato possibile attivare il trasbordo urgente di due passeggeri disabili di ritorno da un pellegrinaggio della Comunità di Sant’Egidio a Foggia e San Giovanni Rotondo. Vogliamo inoltre esprimere il nostro vivo apprezzamento al personale di bordo del treno che si è prodigato in ogni maniera possibile nei confronti dei passeggeri'.

"Ringrazio il nostro gruppo di Protezione civile per aver adempiuto alla mission che sottende questo loro lodevole impegno: aiutare il prossimo e tutelarne la salute. La situazione si è fortunatamente poi sbrogliata con la ripartenza del convoglio. Saluto affettuosamente le persone con disabilità a cui abbiamo dato la massima disponibilità e tutta la Comunità di Sant'Egidio, il cui senso di alta caritas cristiana è da me condiviso integralmente", afferma il sindaco Mastella.

