Benevento, oggi in campo. Domani seduta a porte aperte Appuntamento alle 11 all'Antistadio Imbriani

Il Benevento si è ritrovato stamattina all'Antistadio Imbriani. Seduta di allenamento programmata per le 11. Per tutta la settimana gli allenamenti saranno svolti di mattina. Domani martedì 5 maggio è prevista la seduta a porte aperte. Anch'essa alle 11 del mattino all'Imbriani.

Si prosegue mercoledì, stessa ora, stessa location. Giovedì invece la seduta che si terrà alle 11 sarà svolta al campo principale del Vigorito. Venerdì sempre alla stessa ora si torna all'Imbriani. Alle 18 di venerdì 11 ci si imbarca sul pullman societario e si va in ritiro come di consueto a Venticano. La sera dopo alle 20,30, orario stabilito dalla Lega con il beneplacito delle due società, si giocherà Benevento-Arezzo allo stadio Vigorito. E' lesordio per la squadra di Antonio Floro Flores, la seconda partita per quella di Bucchi che ha perso la prima al "Città di Arezzo" contro il Vicenza per 5 a 2.