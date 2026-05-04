Under 15, ottavi di finale: il Benevento sfida il Picerno. Il regolamento Si gioca già domenica, con i giallorossi che si recheranno in casa dei rossoblù

L'under 15 del Benevento affronterà il Picerno negli ottavi di finale scudetto. I giallorossi, come noto, hanno chiuso il campionato al primo posto con ben 70 punti. Le fasi finali inizieranno già domenica, con la squadra di Festa che se la vedrà contro la quarta classificata del girone D. L'andata è in programma a Picerno, mentre il ritorno si giocherà il 17 maggio all'Avellola. Al termine dei 180 minuti di gioco, la vincente approda ai quarti di finale, dove affronterà una tra Latina e Monopoli. Non sono previsti i tempi supplementari. Qualora dovesse esserci la parità, passerebbe il turno direttamente il Benevento grazie al miglior posizionamento in classifica. I giovani giallorossi sono pronti a iniziare questo importante percorso con grandi ambizioni.

Ottavi di finale under 15 – 10 e 17 maggio 2026

Lumezzane-Albinoleffe

Dolomiti Bellunesi-Alcione Milano

Pro Vercelli-Vicenza

Renate-Trento

Picerno-Benevento

Siracusa-Perugia

Ternana-Giugliano

Latina-Monopoli