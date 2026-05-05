Rapina col taglierino in una farmacia al viale Mellusi: arrestati due napoletani Benevento. Indagine della Mobile, indagati in carcere

Una indagine lampo: meno di un mese fa la rapina, oggi l'arresto dei presunti autori. Si tratta di due napoletani - Giuseppe Nocerino, 34 anni, e Gennaro De Liguori, 30 anni -, già noti alle forze dell'ordine, condotti in carcere dalla Squadra mobile sulla scorta di una ordinanza di custodia cautelare adottata dal gip Maria Amoruso su richiesta del pm Olimpia Anzalone.

E' l'epilogo dell'attività investigativa avviata dopo il colpo compiuto nella serata dello scorso 8 aprile ai danni di una farmacia nella zona alta del viale Mellusi: secondo gli inquirenti, dopo un primo sopralluogo, gli indagati, che indossavano un cappellino, erano entrati nel locale e, muniti di un taglierino, avevano minacciato il personale, riuscendo, nonostante la coraggiosa reazione di una delle vittime, ad impadronirsi dei soldi e a fuggire.

In una nota il procuratore Nicola D'Angelo sottolinea che l'inchiesta è stata supportata “dall'analisi delle immagini registrate dai circuiti di videosorveglianza, sia pubblici che privati, presenti lungo le vie di fuga e all'interno del locale; dall'incrocio dei dati che ha permesso di dare un nome ai volti intercettati dalle telecamere, ricollegandoli a profili già schedati per reati analoghi; e dai riconoscimenti fotografici effettuati dai testimoni presenti”. Da qui la richiesta di una misura cautelare che il Gip ha emesso per la sussistenza del pericolo di reiterazione del reato.