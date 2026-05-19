Sorpreso mentre ruba nel cimitero, arrestato: era stato scarcerato 12 giorni fa Un 35enne di S. Leucio del Sannio bloccato a S. Martino Valle Caudina. 2) Truffa, perquisito giovane

Dodici giorni fa era stato scarcerato, con l'obbligo di dimora, dopo essere stato condannato dal Gup di Benevento, con rito abbreviato, per rapina; la scorsa notte è stato arrestato per furto in un camposato.

Sono stati i carabinieri di San Martino Valle Caudina a sorprendere nel locale cimitero Michel G. (avvocato Fabio Russo ), 35 anni, di San Leucio del Sannio. Secondo una prima ricostruzione, i militari lo avrebbero bloccato perchè avrebbe allungato le mani su vasi, fioriere e scritte di ottone e rame posizionati sulle tombe. Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari, domani la direttissima dinanzi al Tribunale di Avellino.

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Indagato per truffa, perquisito un giovane

E' stata la polizia, su ordine della Procura di Udine, a perquisire l'abitazioen di un giovane di Benevento indagato per truffa. Secondo una prima ricostruzione, la 'visita', che avrebbe dato esito negativo, era finalizzata ad acquisire materiale informatico evidentemente ritenuto utile all'attività investigativa. E' difeso dall'avvocato Fabio Fiecdolo.