Ore di apprensione a Cusano per Nicola, che attende di diventare papà Benevento. Incidente lungo Fortorina, il 35enne è grave. Il sindaco Crocco. solidarietà a famiglia

Sono ore di comprensibile apprensione quelle che si stanno vivendo a Cusano Mutri per le sorti di Nicola, 35 anni, l'operaio che, come anticipato da Ottopagine in un altro servizio, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Pio di Benevento dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto lungo la statale 369 Appulo Fortorina, tra i territori di Pesco Sannita e San Marco dei Cavoti.

Secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, il rullo compattatore che stava guidano in direzione di un cantiere, è finito fuori strada, in una scarpata che costeggia la statale.

Nicola si sarebbe lanciato dal pesante mezzo, utilizzato per compattare il bitume, per non precipitare nel vuoto, cadendo sull'asfalto. I colleghi hanno dato l'allarme, il malcapitato è stato soccorso e trasportato in elicottero al San Pio.

La notizia si è diffusa in paese, dove il giovane è conosciuto come un grande lavoratore, e dove ora tutti sperano che le condizioni del giovane, conosciuto come un grande lavoratore, migliorino in fretta e facciano tirare un lungo sospiro di sollievo ai familiari e alla comunità. Nicola ha un sogno che sta per concretizzare con la moglie: diventare papà.

Sentimenti di cui si è fatto interprete il primo cittadino, il dottore Pietro Crocco: "In qualità di sindaco e medico mi auguro che tutto si risolva al meglio, solidarietà alla famiglia".