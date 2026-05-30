Rullo compattatore fuori strada in un burrone: grave un 37enne Grave incidente stradale lungo Statale 369 Appulo Fortorina tra Pesco Sannita e San Marco dei Cavoti

E' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Pio di Benevento l'operaio che ieri pomeriggio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto lungo la Statale 369 Appulo Fortorina tra i territori di Pesco Sannita e San Marco dei Cavoti.

Secondo una prima ricostruzione, ora al vaglio dei carabinieri, il 37enne operaio specializzato, sembra si trovasse alla guida di un rullo compattatore che stava raggiungendo un cantiere quando, per cause ora in coro di accertamento, il pesante mezzo utilizzato per compattare il bitume appena steso, è finito fuori strada in una scarpata che costeggia la statale.

Secondo una prima ipotesi il 37enne si sarebbe lanciato dal mezzo per evitare di finire anche lui nel burrone cadendo rovinosamente sull'asfalto. Ipotesi ora al vaglio degli investigatori. A far scattare l'allarme sono stati i colleghi di lavoro. Sul posto è accorsa l'ambulanza dell'Unità di Rianimazione della croce rossa e i carabinieri.

I sanitari hanno immobilizzato l'uomo che successivamente è stato trasferito in elisoccorso presso il San Pio di Benevento dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sull'accaduto sono ora in corso le indagini della Stazione di Pesco Sannita della Compagnia carabinieri di Benevento che hanno effettuato i rilievi e sequestrato il mezzo da lavoro finito nella scarpata.