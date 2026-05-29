Il Catanzaro fa l'impresa, ma non basta: resta in serie B Quella calabrese è la diciannovesima partecipante al prossimo campionato cadetto. Ne manca una sola

Il campionato di serie B ha anche il diciannovesimo interprete: è il Catanzaro, che si regala un sogno a metà al Brianteo, ricambiando al Monza degli amerikani lo stesso 2 a 0 dell'andata. Un risultato che i farraginosi meccanismi dei play off di B non premiano, neanche con due tempi supplementari, così come si faceva fino a qualche anno fa e che sono stati invece eliminati dal regolamento. La squadra di Aquilani gioca una partita di grande sostanza, spinta da un Liberali (classe 2007, di proprietà del Milan) in formato super e da un altro paio di giovanissimi in grado di fare la differenza in campo, come gi autori dei due gol, il brasiliano con passaporto italiano Fellipe Jack (classe 2006) e l'ex Trento, Frosinini (2001). Aquilani, atteso dal Sassuolo (lui, dunque, la A la ritrova ugualmente...), le ha provate tutte ed ha schierato un Catanzaro garibaldino che avrebbe meritato di più. In serie A invece sale il Monza, forte del suo terzo posto e di una dotazione di punti rispetto ai calabresi, che in un campionato regolato diversamente non avrebbe neanche consentito che questa finale si giocasse.

Rimane il rammarico alla squadra catanzarese che paga qualche disattenzione della gara d'andata, e che una sfida ad alto livello come quella di stasera non ha permesso di capovolgere.

Con il Catanzaro che deve accontentarsi di rifare il campionato di B, le partecipanti a questo campionato salgono a 19: ne manca una sola, quella che uscirà dalla sfida tra Union Brescia e Ascoli, per conoscere la ventesima che si aggregherà alla compagnia.

Ecco le 19 partecipanti sicure alla B

Quattro toscane: Carrarese, Arezzo, Empoli e Pisa

Tre venete: Padova, Vicenza e Verona

Tre campane: Benevento, Juve Stabia e Avellino

Due liguri: Virtus Entella e Sampdoria

Due emiliane/romagnole: Modena e Cesena

Due lombarde: Cremonese e Mantova

Una siciliana: Palermo

Una trentina/altoatesina: SudTirol

Una calabrese: Catanzaro

L'ultima arriverà

Una tra le due finaliste dei play off di C: Ascoli o Union Brescia