L'ex sindaco di New York De Blasio piange per volti nonni su murale a Napoli L'ex primo cittadino della grande mela è originario di Sant'Agata dei Goti

Lacrime napoletane, è il caso di dirlo, per l'ex sindaco di New York Bill De Blasio che ha visitato nel porto partenopeo il grande murale che ritrae i volti degli emigranti partiti il secolo scorso per l'America, tra i quali quelli di Giovanni De Blasio e Anna Briganti, i suoi nonni paterni, originari di Sant'Agata dei Goti. Tutte le persone presenti sull'opera, realizzata dall'artista Vittorio Valiante utilizzando antiche foto, sono realmente esistite e hanno intrapreso dal porto di Napoli il viaggio per New York in cerca di un futuro migliore. Ad accompagnarlo nella visita gli ideatori e promotori del progetto, Germana Valentini e Francesco Andoli, insieme al presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Eliseo Cuccaro e l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris. De Blasio, dopo aver individuato i due nonni, non è riuscito a trattenere il pianto ed ha abbracciato calorosamente gli ideatori del progetto. "La visita di Bill De Blasio - hanno spiegato all'ANSA i responsabili del progetto - rappresenta così un momento di forte valore culturale e umano, nel segno della memoria, dell'identità e del profondo legame tra Napoli e gli Stati Uniti". Il progetto proseguirà con la realizzazione di un murale nel cuore della Little Italy di Manhattan, dono alla comunità italiana e italoamericana di New York. che ritrarrà la statua di San Gennaro che si trova sul molo San Vincenzo.