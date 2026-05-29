Lacrime napoletane, è il caso di dirlo, per l'ex sindaco di New York Bill De Blasio che ha visitato nel porto partenopeo il grande murale che ritrae i volti degli emigranti partiti il secolo scorso per l'America, tra i quali quelli di Giovanni De Blasio e Anna Briganti, i suoi nonni paterni, originari di Sant'Agata dei Goti. Tutte le persone presenti sull'opera, realizzata dall'artista Vittorio Valiante utilizzando antiche foto, sono realmente esistite e hanno intrapreso dal porto di Napoli il viaggio per New York in cerca di un futuro migliore. Ad accompagnarlo nella visita gli ideatori e promotori del progetto, Germana Valentini e Francesco Andoli, insieme al presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Eliseo Cuccaro e l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris. De Blasio, dopo aver individuato i due nonni, non è riuscito a trattenere il pianto ed ha abbracciato calorosamente gli ideatori del progetto. "La visita di Bill De Blasio - hanno spiegato all'ANSA i responsabili del progetto - rappresenta così un momento di forte valore culturale e umano, nel segno della memoria, dell'identità e del profondo legame tra Napoli e gli Stati Uniti". Il progetto proseguirà con la realizzazione di un murale nel cuore della Little Italy di Manhattan, dono alla comunità italiana e italoamericana di New York. che ritrarrà la statua di San Gennaro che si trova sul molo San Vincenzo.
L'ex sindaco di New York De Blasio piange per volti nonni su murale a Napoli
L'ex primo cittadino della grande mela è originario di Sant'Agata dei Goti
Benevento.