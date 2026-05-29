Stasera Monza-Catanzaro: e la B avrà la sua 19a squadra Poi bisognerà attendere solo la finale di Serie C tra Union Brescia e Ascoli

Stasera alle 20 al Brianteo va in scena Monza-Catanzaro. Una delle due approderà in serie A, l'altra farà compagnia al Benevento ed ad altre 18 in serie B. Sarà la 19esima formazione del roster, a quel punto ne mancherà una soltanto per completare l'organico. La vincitrice dei play off della C. Finale d'andata martedì 2 giugno alle 21,15: si comincia al Rigamonti tra Brescia ed Ascoli. Il ritorno al Del Duca è fissato per domenica 7 giugno alle 18. La lunga kermesse del calcio dei play off sta finalmente per terminare.

Stasera il Monza parte con un indubbio vantaggio, i due gol segnati al Ceravolo. 2 a 0 secco, al Catanzaro servirà un'impresa. Si ha l'impressione che una calabrese nel roster della B l'anno prossimo ci sarà, e sarà il Catanzaro. Solo un pronostico, poi magari sul campo andrà completamente in un'altra maniera

Poi la finale di C: l'ultimo atto nella stagione italica. Brescia e Ascoli partono dalla stessa linea, non ci sono favoriti, una salirà in B, l'altra rimarrà in serie C per un'altra stagione di fuoco.

L'ultimo verdetto servirà anche per la composizione del tabellone di partenza della Coppa Italia. Quello preparato recita: Benevento e Vicenza contro una seconda classificata, Potenza contro la squadra che vincerà i play off, l'Arezzo non ha un avversario predefinito, ma si suppome possa essere la quarta partecipante alla final four, ovvero la Salernitana. Deve chiarirlo la Lega Pro, l'unica demandata alla scelte delle quattro partecipanti.

Per tornare al futuro del Benevento, il 9 di agosto, come abbiamo detto tante volte, ci sarà l'esordio in Coppa Italia: l'avversario dovrebbe essere uno tra Catania e la perdente di Brescia-Ascoli. Se la Lega Pro non cambierà le regole così sarà.