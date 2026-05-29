Rifiuti Benevento, dal 2027 la tariffa puntuale: più si differenzia meno si paga Madaro: nella prima fase convivranno tari e tarip

Benevento si prepara a introdurre la tariffa puntuale per la gestione dei rifiuti urbani. Ad annunciarlo l’amministratore unico di Asia, Donato Madaro, che ha illustrato i risultati delle sperimentazioni già effettuate e il percorso che porterà all’avvio del nuovo sistema su scala cittadina.

“Abbiamo terminato una seconda fase di sperimentazione – ha spiegato Madaro – dopo una prima esperienza effettuata già un paio di anni fa. Questa volta il test ha riguardato il rione Ferrovia, un campione significativo e rappresentativo delle diverse tipologie di utenza, sia domestiche che non domestiche”.

Secondo il vertice di Asia, i risultati ottenuti consentono ora di guardare all’estensione del progetto all’intero territorio comunale. La nuova fase partirà ufficialmente dal primo gennaio 2027 e sarà caratterizzata da un sistema “a doppio binario”.

Nel corso del primo anno, infatti, convivranno il metodo tradizionale di calcolo della tassa rifiuti e il nuovo modello di tariffa puntuale. Una fase transitoria pensata per verificare eventuali criticità operative e consentire ai cittadini di adattarsi gradualmente al nuovo sistema.

“La sperimentazione sarà bifase – ha sottolineato Madaro – con una doppia misurazione e una tariffa a conguaglio. L’obiettivo è evitare problemi nella fase di avvio e premiare i comportamenti virtuosi”.

Il principio alla base della tariffa puntuale è semplice: meno rifiuto indifferenziato si produce, meno si paga. Il nuovo sistema non sarà quindi più legato esclusivamente ai metri quadrati dell’abitazione o al numero dei componenti del nucleo familiare, ma terrà conto della reale quantità di rifiuto urbano residuo conferito.

“Chi differenzierà bene – ha aggiunto l’amministratore unico di Asia – avrà un vantaggio economico concreto, con una tariffa più leggera a fine anno”.

La riforma rappresenta un cambio di paradigma nella gestione dei rifiuti cittadini e punta ad aumentare ulteriormente la raccolta differenziata, responsabilizzando utenti domestici e attività commerciali attraverso un sistema considerato più equo e sostenibile. Nei prossimi mesi saranno definiti i dettagli tecnici del nuovo modello e le modalità operative con cui verrà applicata la tariffa puntuale su tutto il territorio comunale.