Premio Donna Domani della Fidapa ad Aurora Pupolo La Presidente Coppola: un importante momento di valorizzazione del talento giovanile

Si è svolta con grande partecipazione la cerimonia di consegna del Premio Donna Domani promosso dalla Fidapa Benevento, la borsa di studio per valorizzare il talento, l’impegno e il percorso formativo delle giovani donne del territorio. L’edizione di quest’anno ha visto l’assegnazione del riconoscimento ad Aurora Pupolo, premiata per i risultati raggiunti e per le qualità dimostrate nel proprio percorso di studio. Il Premio Donna Domani rappresenta molto più di un semplice riconoscimento economico: è un investimento concreto nel futuro delle nuove generazioni e un segnale di fiducia nelle capacità delle giovani donne, affinché possano coltivare le proprie aspirazioni e contribuire con competenza e passione alla crescita della società.

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato il valore culturale e sociale dell’iniziativa, che promuove il merito, la formazione e l’emancipazione femminile, principi fondamentali per costruire una comunità più inclusiva, consapevole e attenta alle pari opportunità. Un sentito ringraziamento è stato rivolto a FIDAPA BPW Italy, da sempre impegnata nella promozione della partecipazione femminile nella cultura, nel sociale e nella vita professionale, attraverso progetti e iniziative che sostengono concretamente le donne e il loro ruolo nella società. Un particolare ringraziamento è stato inoltre espresso alla Fondazione Giovanni Caporaso, nella persona di Roberta Caporaso che è anche socia della Fidapa, che ha sostenuto con sensibilità e attenzione il Premio Donna Domani, contribuendo alla realizzazione di un progetto che pone al centro il valore della persona, della formazione e delle opportunità per i giovani. Un ringraziamento speciale va anche alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Galilei-Vetrone, Prof.ssa Gramazio, per la disponibilità, la collaborazione e l’attenzione costante rivolta alla crescita culturale e formativa degli studenti. Il suo impegno quotidiano rappresenta un prezioso contributo alla valorizzazione delle eccellenze del territorio e alla promozione di opportunità concrete per i giovani. "La consegna della borsa di studio a - ha spiegato la presidente della Fidapa Carmen Coppola - rappresenta un importante momento di valorizzazione del talento giovanile e un incoraggiamento a proseguire con determinazione il proprio percorso di crescita personale e professionale, diventando esempio positivo per tante altre ragazze che guardano al futuro con ambizione e fiducia".