ANCI Campania, De Ieso: Porterò la voce dei piccoli comuni e delle aree interne Il sindaco di Pago Veiano: un onore la nomina nell’Esecutivo

“Desidero ringraziare il coordinatore regionale della Lega, Gianpiero Zinzi, il responsabile Enti Locali della Lega Campania, Luigi Barone, e il coordinatore provinciale della Lega Benevento, Domenico Parisi, per la fiducia accordatami. L’ingresso nell’Esecutivo regionale di ANCI Campania rappresenta per me un grande onore e una responsabilità ancora maggiore. Porterò il contributo e l’esperienza di chi amministra quotidianamente il territorio, per dare voce, in particolare ai piccoli Comuni e alle aree interne, ma con lo sguardo rivolto alle sfide che riguardano l’intera Campania.

Lavorerò per dare il mio contributo affinché ANCI continui a essere una casa comune dei sindaci e un punto di riferimento autorevole per le amministrazioni locali e per i territori”. Lo dichiara in una nota, Mauro De Ieso, Sindaco di Pago Veiano, componente dell’Esecutivo regionale ANCI Campania.

