Benevento, lezione di tecnica con Palermo per i ragazzi del Caravaggio Intenso pomeriggio per gli aspiranti calciatori che hanno conosciuto il mondo del sodalizio sannita

Un pomeriggio all’insegna dello sport, della crescita tecnica e della scoperta del mondo del settore giovanile del Benevento Calcio. I ragazzi del Caravaggio Sporting Village hanno vissuto un’esperienza intensa e formativa presso il Campo Avellola. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione importante per approfondire il lavoro sulla tecnica individuale, grazie alla guida di Diego Palermo, che ha seguito da vicino gli esercizi e le attività svolte in campo. L’allenamento ha messo al centro la cura del gesto tecnico, la rapidità di esecuzione e la consapevolezza nei movimenti, elementi fondamentali nel percorso di crescita di ogni giovane calciatore. La giornata non si è limitata alla sola parte tecnica. I ragazzi hanno infatti avuto modo di conoscere più da vicino la realtà del settore giovanile del Benevento, entrando in contatto con un ambiente strutturato e orientato alla formazione dei futuri calciatori. Presente anche Simone Puleo. Un’esperienza che ha permesso ai giovani atleti di confrontarsi con una metodologia professionale, osservando da vicino ritmi, organizzazione e attenzione ai dettagli tipici di un club che punta sulla crescita dei talenti.