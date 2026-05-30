Stagione 26/27, ci sono già le prime penalizzazioni: Juve Stabia - 2, Crotone -6 Penalizzate anche Trapani e Siracusa con sanzioni che dovranno essere scontate in serie D

Il Tribunale Federale Nazionale è già in piena attività. Così arrivano le prime sanzioni in termini di punti di penalizzazioni per quattro club a causa di violazioni amministrative e per non aver rispettato le scadenze dello scorso 16 aprile. Dal comunicato diffuso dalla Figc si legge che "i club dovranno scontare la penalizzazione nella prima stagione sportiva utile successiva alla presente".

Dunque penalità di 2 punti per la Juve Stabia in Serie B, 6 punti per il Crotone in Serie C, 5 punti per il Trapani e ammenda di 1.500 euro e 7 punti per il Siracusa, entrambe in Serie D. Tutte le penalizzazioni saranno da scontare nella stagione 2026/2027. I club erano stati deferitidopo le segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell'Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, che aveva contestato una serie di irregolarità di natura amministrativa.