Gestione risorse idriche. Mastella: bene scelta pubblica per adduzione regionale Il sindaco: "In ambito provinciale, però, la migliore soluzione è quella mista a controllo pubblico

"Con l’avvento del primo caldo torna con forza il tema della gestione della risorsa idrica. Come Sindaco mi sono speso tantissimo in questi anni per fare in modo che la nostra città e il nostro ambito distrettuale potessero avere una gestione moderna e sostenibile. Condivido la scelta operata dal Presidente Roberto Fico di ipotizzare una società interamente pubblica per la gestione della grande adduzione regionale in quanto è una ipotesi praticabile e di buon senso".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella interviene sulla vicenda della gestione delle risorse idriche rimarcando di essere d'accordo con il numero uno di Palazzo Santa Lucia per la gestione della grande adduzione regionale.

"Per il nostro territorio, invece, come già ampiamente discusso con il Presidente Fico, la migliore forma di gestione possibile - ha poi precisato il sindaco Mastella - è quella mista a controllo pubblico. È una scelta che appartiene ai territori e che, nel nostro caso, è stata già operata, nel rispetto della legge e dei processi democratici. Parliamo di un modello che stanno seguendo anche in altri grandi territori della Regione Campania, come i Distretti di Napoli Nord e Caserta che sono ritornati opportunamente sui propri passi rispetto a precedenti scelte insostenibili di gestione interamente pubblica. Al di là delle consuete critiche a prescindere, questa forma di gestione garantirà da un lato il controllo pubblico, e dall’altro il know-how di primari operatori privati del settore. In questo modo, con le risorse immesse dal socio privato che si aggiudicherà la gara regionale a doppio oggetto, per circa 50 milioni di euro, sarà anche possibile concludere il percorso di Gesesa con i conti in ordine, garantendo i diritti di tutti i lavoratori, ed evitando situazioni finanziarie disastrose, come accaduto per gestori pubblici di province vicine, che potrebbero coinvolgere anche il Comune. Una gestione interamente pubblica nella situazione data, da me ereditata, è semplicemente impossibile. Così come ulteriori tentennamenti potrebbero avere effetti devastanti. Entro metà giugno, pertanto, porteremo in Consiglio comunale la delibera di adesione alla costituenda società Sannio Acque in modo da definire questa vicenda, per il bene del territorio e dei cittadini che meritano una gestione del servizio idrico integrato moderna ed efficiente sotto il costante controllo pubblico".