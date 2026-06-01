Vigili del fuoco, dopo 36 anni di servizio in pensione caporeparto Cancellieri Capoturno della Sezione D del comando provinciale di benevento

Dopo 36 anni di servizio, da oggi in pensione il caporeparto dei vigili del fuoco Gerardo Cancellieri in servizio presso il comando provinciale di Benevento.

Il caporeparto Cancellieri, capo del Turno D, era entrato nel Corpo nazionale nel lontano 1990 e dopo la scuola di formazione era stato assegnato al comando di Brescia e in seguito a Potenza e ad Avellino. Dopo sei anni di servizio (1996) il rientro a Benevento fino alla nomina di caposquadra. Dopo il corso di formazione avanzato, la nuova destinazione: Napoli nel 2006, poi presso il comando di Avellino e nel 2009 il rientro a Benevento e la nomina a caporeparto fino a ricoprire il delicato ruolo di capo turno della Sezione D.

Oggi, 1 giugno la nuova e meritata tappa di vita per Gerardo con gli auguri della moglie Patrizia, dei figli Tommaso e Maria Isabel che sapranno riempire le sue giornate.

Durante gli anni di servizio, il caporeparto Cancellieri ha partecipato a numerose operazioni di soccorso in aiuto delle popolazioni colpite dalle calamità.