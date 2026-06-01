Vigili del Fuoco. In pensione Direttore coordinatore speciale Emanuele Di Rubbo Responsabile della Segreteria affari generali e del Comandante del comando provinciale di Benevento

Serietà, professionalità, disponibilità senza mai rinunciare al rigore e al contempo anche alla flessibilità che il suo ruolo imponeva e che ha contraddistinto la delicata mansione all'interno del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento al fianco di numerosi comandanti provinciali.

Dopo anni di servizio anche per Emanuele Di Rubbo, Direttore coordinatore speciale logistico gestionale è arrivato il momento della meritata pensione. Una nuova tappa che si aggiunge alla sua bella carriera che giorno dopo giorno ha saputo costruire.

Per anni a capo della Segreteria del comando provinciale dei vigili del fuoco, Emanuele Di Rubbo, dopo una importante parentesi (dal 1982) presso la direzione provinciale Pt di Varese del ministero delle Poste e Telecomunicazioni, nel 1995 è stato assunto nel corpo nazionale dei vigili del fuoco presso il comando di Como fino al 31 dicembre del 2000. Nella sua lunga carriera ha ricoperto ruoli presso l'Ufficio prevenzione e Uffivio consegnatario e acquisti. Nel 2001 l'arrivo a Benevento come Responsabile amministrativo.

Dal 2003 e fino a ieri responsabile della Segreteria affari generali e del Comandante “rappresentando nel tempo – ha scritto il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Benevento, l'ingegnere Salvatore Angelo Capolongo nella lettera di saluto – un punto di riferimento sotto il profilo professionale ed umano per il personale di tutto il comando sannita.. con competenza, equilibri istituzionale, elevato senso del dovere e costante dedizione nell'espletamento degli incarichi...” conquistando negli anni piena fiducia nei vertici del comando provinciale che si sono susseguiti.