Apice, niente impresa: e Renato Cioffi annuncia che andrà via "Il mio contributo di ferma qua. Per ora mi riposo"

Renato Cioffi si regala una mezza impresa ma lascia la panchina dell'Apice. La rivelazione ai colleghi di Antenna Sud, abbastanza a sorpresa. Ma sembra evidente che il valofe del tecnico cervinarese va oltre questa categoria, che pure gli ha dato tante soddisfazioni con una squadra di un centro piccolissimo, ma capace di un'impresa grandissima: “Peccato, dispiace subire gol all'ultimo minuto. Ma il Taranto ha cominciato a mettere palloni in area e sul piano fisico alla fine ha avuto la meglio. Sono fiero dei ragazzi, ma ho detto anche a loro che non rimango: il mio contributo si ferma qua, per ora mi riposo, ho fatto la D e anche la C. Se ho lavorato bene, qualcosa in futuro verrà”. Appare evidente che la bravura del tecnico caudino è tale che ora saranno in tanti a fargli la corte per la prossima stagione. Anche in una categoria migliore dell'attuale Eccellenza.