Siamo tutti sotto choc, lui era uno di noi, un punto di riferimento San Marco dei Cavoti. La tragica morte del 71enne, il ricordo del sindaco Marino

“Siamo tutti sotto choc. Nicola era uno di noi, sempre presente in ogni manifestazione. E' stato un punto di riferimento per gli agricoltori come presidente della sezione della Coldiretti, ha collaborato con la Banca di credito cooperativo...”.

Interpellato telefonicamente, Angelo Marino, sindaco di San Marco dei Cavoti, esprime lo sconcerto ed il dolore nei quali è precipitata la comunità che amministra per la morte del 71enne. La vita stroncata da un colpo di fucile, una notizia terribile che ha lasciato tutti sgomenti. “Avevo con lui un rapporto amicale e familiare”, aggiunge il primo cittadino, che poi ricorda di essere diventato “consigliere comunale metà degli anni 90 mentre lui era assessore della giunta guidata da Matteo Cavoto”.

Domani pomeriggio l'ultimo saluto al 71enne: questa mattina la visita esterna del medico legale Francesco La Sala presso l'obitorio del San Pio, dove la salma era stata trasportata, poi il nulla osta della Procura per i funerali. L'addio ad una persona molto stimata, ad un uomo che si è sempre speso per San Marco dei Cavoti. “Era uno di noi”, conclude Marino.