Sciopero penalisti, Barbone; protesta contro diritto costituzionale calpestato Benevento. L'intervento dell'avvocato Simona Barbone, componente Giunta Unione Camere penali

Si conclude oggi l'astensione dalle udienze decisa dall'Unione delle Camere penali italiane dall'8 al 12 giugno per protestare contro le intercettazioni in carcere tra detenuti e difensori. Una protesta sulla quale interviene l'avvocato Simona Barbone, componente della Giunta dell'Unione Camere Penali Italiane

Da lunedì 8 e fino ad oggi gli avvocati penalisti di tutta Italia hanno esercitato la più forte forma di protesta, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria. I cittadini devono comprendere che ad essere calpestato non è un interesse di categoria ma un diritto, costituzionalmente garantito. I fatti accaduti nel carcere di Perugia sono di una gravità inaudita e destano forte preoccupazione per modalità di gestione delle indagini da parte di alcune Procure in spregio della Costituzione, della CEDU e del Codice di Procedura Penale.

Per sei mesi decine di avvocati sono stati intercettati mentre erano a colloquio con i propri assistiti nel luogo in cui i detenuti affidano le proprie verità e le proprie speranze a coloro che per legge ne custodiscono la riservatezza e la segretezza. I colloqui tra avvocato e assistito non possono essere intercettati e se ciò avviene l'intercettazione deve essere immediatamente interrotta e distrutta. È inaccettabile la giustificazione della inutilizzabilità laddove ormai sono state captate strategie difensive e colloqui riservatissimi registrati in modo indiscriminato. L'Unione delle Camere Penali Italiane ha richiesto l'intervento del Ministro della Giustizia e del CSM affinché si faccia piena luce su questa vicenda che ha travolto in radice uno dei principi fondamentali dello Stato di diritto, il diritto di difesa.