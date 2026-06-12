Sannio in the World: nuovo progetto per raccontare il territorio Questa mattina la presentazione in Confindustria Benevento

Non una semplice piattaforma turistica, ma un progetto editoriale e culturale nato dall'ascolto del territorio. È questa l'anima di “Sannio in the World”, il portale presentato a Benevento nell'ambito dell'iniziativa S.I.T.U.S. – Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile, promossa dal Patto Territoriale della Provincia di Benevento e finanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L'obiettivo è ambizioso: contribuire alla valorizzazione del Sannio attraverso una narrazione autentica delle sue comunità, delle sue tradizioni e delle sue eccellenze, mettendo al centro le persone che ogni giorno costruiscono il territorio.

Il progetto è curato da Siac Dimension S.r.l., azienda attiva nel settore della digitalizzazione e della consulenza. La piattaforma è stata progettata e sviluppata da Netlearn S.r.l., con particolare attenzione all'accessibilità e alla fruibilità dei contenuti.

Un viaggio prima ancora di una piattaforma

"Sannio in the World" nasce da un percorso di ricerca e ascolto svolto direttamente sul campo da Francesca Marotti e Adriana Caturano, che hanno attraversato borghi e comuni sanniti raccogliendo testimonianze, storie e tradizioni.

«Abbiamo scoperto che il Sannio non ha bisogno di essere inventato, ma di essere ascoltato», è il messaggio che sintetizza la filosofia dell'intero progetto. Dietro ogni borgo, ogni prodotto tipico, ogni evento e ogni attività economica si nasconde infatti una comunità fatta di persone che investono tempo, lavoro e passione per mantenere vivo il territorio.

Da qui la scelta di costruire uno spazio digitale che non si limitasse a elencare attrazioni o attività commerciali, ma che fosse capace di raccontare il Sannio attraverso le sue voci più autentiche.

Una sfida destinata a durare nel tempo

Durante la conferenza di presentazione, il vicepresidente di C.H. Dimension, Marcello Gallese, ha ripercorso le origini dell'iniziativa.

L'azienda, presente in Campania dagli anni Novanta con attività legate ai sistemi informativi per la grande distribuzione e il settore petrolifero, è venuta a conoscenza del progetto promosso dal Patto Territoriale e ha deciso di aderire.

Gallese ha sottolineato come la sfida principale sia stata quella di realizzare una piattaforma destinata a durare nel tempo e non a esaurirsi dopo l'entusiasmo iniziale.

«Abbiamo puntato sui contenuti», ha spiegato. «Non volevamo creare una semplice raccolta di link o informazioni turistiche. Ogni storia pubblicata nasce da un forte radicamento nel territorio e racconta persone, tradizioni e identità».

Proprio per questo motivo il progetto ha coinvolto giovani professioniste incaricate di costruire un racconto diverso dal solito, capace di andare oltre la promozione turistica tradizionale. Un esempio significativo riguarda la sezione dedicata all'enogastronomia: non una semplice raccolta di ricette, ma un lavoro di recupero delle memorie familiari e delle storie che si celano dietro i sapori del territorio.

Quattro sezioni per raccontare il Sannio

La piattaforma si sviluppa attraverso quattro macroaree tematiche. Gusta è dedicata all'enogastronomia e ai prodotti tipici; Vivi raccoglie eventi, manifestazioni, esperienze e artigianato; Sosta offre uno spazio dedicato all'accoglienza e alla ricettività; Scopri accompagna invece l'utente alla scoperta di borghi, itinerari e luoghi d'interesse.

Insieme, queste sezioni compongono un racconto organico del territorio, dove turismo, cultura, tradizioni e contemporaneità si intrecciano in una visione unitaria.

Romano (Confindustria): "Il valore della rete"

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto è il concetto di collaborazione tra soggetti diversi. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha ribadito la necessità di fare rete anche con i grandi eventi regionali, come l'America's Cup per promuovere il Sannio.

Inoltre la valorizzazione del territorio non può essere affidata a un singolo attore, ma richiede la partecipazione di imprese, istituzioni, associazioni, operatori culturali e comunità locali.

Un principio ribadito anche da Teresa Romano, presidente della Sezione Turismo e Tempo Libero di Confindustria Benevento che ha rimarcato come il turismo rappresenti uno straordinario strumento di sviluppo economico e sociale, capace di generare valore aggiunto per l'intero territorio.

«Il turismo non è soltanto un settore economico, ma una vera e propria scienza che racchiude l'essenza di un territorio», ha affermato. «Per questo motivo è fondamentale coinvolgere tutti gli attori della filiera, dalle piccole alle grandi imprese, creando sinergie tra pubblico e privato».

La presidente ha inoltre evidenziato l'importanza delle nuove strategie territoriali e del lavoro di coordinamento che si sta sviluppando attorno alla Destination Management Organization, considerata uno strumento fondamentale per rafforzare l'attrattività del Sannio sui mercati nazionali e internazionali.

Tecnologia e identità

"Sannio in the World" si presenta dunque come molto più di un portale turistico. È un progetto che utilizza la tecnologia come infrastruttura, ma che trova il proprio valore nelle relazioni umane, nelle storie e nella memoria collettiva.

L'ambizione è quella di costruire uno spazio condiviso dove persone, imprese e comunità possano riconoscersi e collaborare, contribuendo a rendere il Sannio sempre più visibile e riconoscibile anche oltre i confini locali.

Perché, come ricorda il messaggio che accompagna il progetto, il Sannio non è soltanto un insieme di luoghi da visitare: è soprattutto una comunità di persone che ogni giorno scelgono di costruirne il futuro.