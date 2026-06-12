Serie B, si occupano nuove panchine. Il blitz del Pisa per Bianco Al Sudtitol Lovisa, ancora trattenuto da Guerri, vorrebbe portare l'ex giallorosso Andreoletti

Da vaso di coccio in serie A a vaso di ferro in B. Il Pisa in cadetteria torna a fare la voce grossa e scippa il tecnico della promozione al Monza, dopo che i dirigenti brianzoli avevano dichiarato ufficialmente che Bianco non si sarebbe mosso dalla Lombardia. Il blitz del Pisa ha avuto le sembianze di una nemesi dopo quello che a parti invertite avvenne lo scorso anno col Palermo, che si prese Pippo Inzaghi che aveva appena ottenuto la promozione sotto la Torre. Il Pisa ha chiamato Bianco, ha rilevato i due anni di contratto che lo legavano ancora al Monza e ha aggiunto un'opzione per il terzo anno. Così la panchina del Pisa ha trovato l'inquilino che può rilanciare le ambizioni dei toscani.

E' stata occupata anche la panchina della Carrarese, lasciata libera da Antonio Calabro. La società della città dei marmi ha deciso di puntare su Gabriele Cioffi, pronto a tornare in panchina dopo l'ultima esperienza vissuta all'Udinese.

Andreoletti torna in pista?

Al Sudtirol va definita la posizione di Lovisa, che, nonostante sia ancora sotto contratto, sembra aver lasciato la Juve Stabia per tornare dalle parti di casa. C'è però un ultimo tentativo del nuovo patron delle vespe, Guerri, che non vuole darsi per sconfitto in partenza e sta provando a trattenere il giovane direttore ancora all'ombra del Vesuvio. Se Lovisa confermasse di preferire il Sudtirol, Castori, pur con un altro anno di contratto, andrebbe via. E l'idea del manager sarebbe quella di affidare la panchina a Matteo Andreoletti, classe '89, che sarebbe ancora il tecnico più giovane della categoria.

Non solo allenatori

Sticchi Damiani, dopo il distacco da Pantaleo Corvino, sta pensando di affiancare a Trinchera un direttore di esperienza. Il presidente ci ha provato con Sean Sogliano a cui ha proposto di lasciare l'Hellas, ma l'esperto dirigente ha opposto un rifiuto. Non è convinto dei programmi dei salentini. Corvino ha già votato per la continuità: secondo lui Trinchera conosce alla perfezione i suoi metodi di lavoro e può continuarlo senza difficoltà.

L'ambizioso Padova, che ha appena affidato la panchina ad Antonio Calabro, sta per definire due grossi colpi: uno viene proprio dalla Carrarese e si tratta di Simone Zanon, l'altro è il bomberino dell'Empoli Stiven Shpendi. La squadra biancoscudata vuole essere competitiva sin da subito.

Le retrocesse dalla A

A proposito dell'Hellas Verona, va detto che la decisione di Bianco di andare al Pisa ha scompaginato anche le scelte dei veneti, che avevano messo Gilardino nel mirino. L'ex bomber della Nazionale ora è in predicato di andare al Monza e il Verona si ritrova con un pugno di mosche in mano. Vorrebbe Marco Baroni, ma l'ex tecnico giallorosso aspetta una chiamata dalla serie A. Diversa la situazione a Cremona dove Marco Giampaolo ha fatto intendere a chiare note che il progetto della società fatta di giovani di valore gli piace e che rimarrebbe senza alcun dubbio. Possibile che insomma il progetto sia nuovo, l'allenatore no.