Mercato, primi passi per il Benevento Tante partenze in casa giallorossa. Sarà una mini rivoluzione

Questo pomeriggio ci sarà un nuovo incontro di mercato in casa Benevento. Ad attendere il direttore Carli, il diesse Padella, il tecnico Floro Flores e il club manager Cilento ci sarà il presidente Oreste Vigorito per fare il punto della situazione. Da definire ancora gli ultimi tasselli per completare lo staff tecnico. Bisognerà individuare due nuovi match analyst dopo la decisione di Bertorelle e Testa di entrare a far parte dell'area scouting. Sarà l'occasione giusta anche per ridefinire la posizione di De Falco tra il ruolo di campo e di osservatore. Decisioni che saranno affrontate alle 15 presso la struttura giallorossa.

Si parlerà anche di rosa

Diversi i sondaggi da parte del Benevento che torna a interessarsi di Schimmenti del Potenza dopo una breve negoziazione a gennaio e il consequenziale rifiuto a cederlo di Macchia. Conteranno anche le uscite per la questione della lista degli over bloccata a 18 giocatori. Con le valigie pronte ci sono diversi tesserati giallorossi tra cui Celia, arrivato nel mercato di riparazione della passata stagione. Non ci sarà spazio nemmeno per Borghini, giocatore più adatto alla difesa a tre. Con l'arrivo di Floro Flores ha trovato poco spazio vista la decisione di partire con la linea dei quattro. Un altro anno di contratto ma senza possibilità di un futuro in giallorosso per Jacopo Manconi. La società vorrebbe cederlo mettendo fine alla sua avventura nel Sannio. Tornerà a Vicenza Della Morte. L'esterno ha dato il suo contributo soprattutto nel finale di stagione. Ma il club di via Santa Colomba vuole potenziare le fasce che attualmente come reparto conta la presenza certa di Lamesta. Mercato attivo anche per i giovani tra cui Sena e Carfora. Avranno la necessità di giocare altrove.