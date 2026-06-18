Volano mazzate e bottiglie, maxi rissa: indagati undici giovani Benevento. Episodio a Buonalbergo, inchiesta conclusa

Undici in tutto. Giovani di età compresa tra i 18 ed i 30 anni, ai quali è stata addebitata l'ipotesi di rissa.

E' prospettata nell'avviso di conclusione dell'inchiesta firmato dal pm Flavia Felaco nei confronti di un 19enne, un 20enne ed un 25enne di Paduli, un 20enne di San Giorgio la Molara, un 27enne, un 22enne ed un 23enne di Buonalbergo, un 27enne nato a Benevento ma residente a Pisa, un 28enne ed un 24enne di Casalbore, ed un 30enne di Ariano Irpino.

Sono stati chiamati in causa dalle indagini dei carabinieri sull'episodio accaduto il 4 maggio 2025 a Buonalbergo, teatro di uno 'scontro' tra due gruppi opposti. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, ad accendere gli animi era stato l'intervento di uno degli indagati, che ne avrebbe spintonato un altro mentre stava avendo un diverbio con una terza persona all'interno di un bar.

La scena si sarebbe poi trasferita all'esterno del locale, dove sarebbero volate botte e bottiglie. Una zuffa sedata dall'intervento dei militari della locale Stazione, non gravi, per fortuna, le conseguenze riportate dai protagonisti. Da qui un'attiv ità investigativa che adesso è terminata, con gli indagati che hano adesso venti giorni a disposizione per chidere di essere intyerrogati o produrre memorie.

Sono difesi dagli avvocati Antonio Leone, Sergio Marchitto, Daniele Bonavita, Raffaele Fabiano, Salvatore Faiello, Benedetta Masone, Achille Cocco, Barbara Leone, Franco Errico e Giovanni Pratola.