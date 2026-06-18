Riqualificazione urbana. Completato l'ultimo tratto del centro storico I lavori a San Giorgio la Molara

Il Comune di San Giorgio La Molara porta a compimento un ulteriore e significativo intervento di riqualificazione urbana con il completamento dei lavori in Via Apparuta, ultimo tratto del centro storico interessato dal programma di recupero e valorizzazione degli spazi pubblici.

L'intervento ha avuto l'obiettivo di migliorare la sicurezza, il decoro urbano e la fruibilità degli spazi da parte dei cittadini e dei visitatori. I lavori hanno consentito di restituire piena funzionalità e uniformità al centro storico, contribuendo alla conservazione dell'identità architettonica del paese e alla valorizzazione del patrimonio urbano esistente.

L'Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, frutto di una programmazione attenta e di un impegno costante volto alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio pubblico. Investire nel centro storico significa infatti custodire la memoria, l'identità e la storia della comunità, garantendo al tempo stesso spazi più decorosi e funzionali per le generazioni presenti e future.