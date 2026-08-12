Gli promette sesso, lui le invia un video hard della ex e lei lo diffonde Benevento. La disavventura di una 25enne caudina, denuncia alla polizia di Cervinara

Ha presentato una querela alla polizia di Cervinara dopo aver scoperto la circolazione su Whatsapp di un video che la ritrae in atteggiamenti intimi con l'ex ragazzo. E' la disavventura toccata ad una 25enne caudina che fino a qualche tempo fa aveva una relazione con un coetaneo.

Agli agenti ha raccontato che un paio di giorni fa era stata avvicinata in strada da una donna di nazionalità straniera che le aveva riferito di aver visto un filmato hard tra lei e il giovane con il quale stava in precedenza. A quel punto lei aveva contattato l'ex che le aveva confermato di averlo inviato ad una ragazza che in cambio gli aveva promesso un rapporto sessuale. Da questo momento in poi per la malcapitata, assistita dall'avvocato Fabio Ficedolo, era iniziata la caccia al video e a coloro che ne erano in possesso, iniziando da una sua amica che però aveva escluso di saperne qualcosa.

Non era così, ha aggiunto la 25enne, che, dopo aver avuto contezza dell'esistenza di quei frame imbarazzanti, ha nuovamente telefonato all'amica, che le avrebbe confessato di averlo ricevuto e sua volta di averlo spedito ad altre persone. Insomma, un squallida catena di messaggi. E' il caso di dirlo: vatti a fidare degli amici, e non solo.