Colonia Felina, Lav scrive al Comune di Apice "interventi per tutelare i gatti" Colonia in zona in cui transitano molti veicoli: occorre segnaletica idonea

LAV di Benevento ha formalmente segnalato al Comune di Apice la situazione di pericolo che interessa la colonia felina “I Colori di Aki”, chiedendo un intervento urgente a tutela degli animali presenti nell’area.

La segnalazione nasce dalle numerose segnalazioni ricevute dalla LAV Benevento e dalle preoccupazioni relative alla sicurezza della colonia, situata in una zona interessata dal transito di veicoli.

In particolare, è stata nuovamente evidenziata la necessità di installare un’idonea segnaletica che segnali la presenza della colonia e richiami gli automobilisti alla massima prudenza.

A rendere ancora più urgente la situazione è stato l’ennesimo episodio verificatosi nei giorni scorsi: un gatto appartenente alla colonia è stato investito e ucciso da una motocicletta.

“Non possiamo limitarci ad aspettare che si verifichi un altro incidente – dichiara Gianfelice Fusco, Responsabile LAV Benevento –. Abbiamo pertanto ritenuto doveroso rivolgerci formalmente all’Amministrazione comunale di Apice, chiedendo un sopralluogo e l’adozione di interventi concreti per aumentare la sicurezza nell’area. La segnaletica può rappresentare un primo intervento semplice ma importante per richiamare l’attenzione degli automobilisti sulla presenza della colonia”.

La LAV Benevento ha chiesto al Comune di valutare, oltre alla segnaletica, anche eventuali ulteriori misure che possano contribuire a prevenire nuovi incidenti e ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con l’Amministrazione e con gli uffici competenti per individuare soluzioni adeguate.

“Ci auguriamo che la nostra segnalazione venga presa in considerazione in tempi brevi – conclude Fusco – perché la tutela degli animali presenti nella colonia non può essere rimandata dopo l’ennesima perdita”.