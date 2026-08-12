Miasmi: Mastella "Segreto istruttorio su dati Arpac, tutelerà la mia comunità" Il sindaco: basta allarmismi immorali, alimentati da speculazioni politiche

"Sulla vicenda degli odori molesti, l'Arpac mi ha comunicato in via ufficiale, dopo le istanze di accertamento inviate dal nostro Settore Ambiente, che le analisi tecniche da loro effettuate sono coperte da segreto istruttorio. Stanno agendo su delega della Procura, a supporto dei Carabinieri Forestale. A chi ascriveva al Comune omissioni in materia di trasparenza o atteggiamenti rinunciatari non resta che la strumentale malafede. Rispettiamo il lavoro della magistratura e degli organi preposti, per capacità scientifiche e tecniche e obbligo normativo, ai controlli. C'è massima collaborazione istituzionale. Il Comune ha fatto e farà tutto ciò che è necessario", lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella.

"Rispetto le preoccupazioni, comprendo perfettamente i disagi. Ho il dovere morale e legale, tuttavia, di tutelare la mia comunità da allarmismi immorali, alimentati da speculazioni politiche e pre-elettoralistiche. Non è tollerabile che si fomenti un clima di sfiducia verso le Istituzioni che sono tutte in campo per lo stesso obiettivo. Laddove, con i miei consiglieri legali, ne ravviseró gli estremi non esiterò a denunciare mestatori di professione e demagoghi, per procurato allarme (articolo 658 del Codice Penale)".