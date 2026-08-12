Toh, chi si rivede: colpito da ordinanza per droga, 22ene arrestato dalla Mobile Benevento. Il giovane rintracciato durante alcuni controlli

Era andato via da Benevento un anno fa dopo essere rimasto coinvolto in più indagini. La Squadra mobile se l'è trovato nuovamente di fronte e lo ha arrestato perchè destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere in arrivo da Roma.

A finire dietro le sbarre è stato un 22enne di nazionalità egiziana, colpito da iun provvedimento restrittivo per una ipotesi di spaccio di sostanze stupefacenti nella Capitale e non solo. Gli agenti lo hanno intercettato durante alcuni controlli eseguiti nei confronti di cittadini stranieri. Tra loro c'era il 22enne, un volto noto perchè nell'estate 2005 era stato chiamato in causa da un paio di episodi nei quali gli erano state contestate la resistenza a pubblico ufficiale e una rapina in un'abitazione al rione Libertà.

Fermato e condotto in Questura, il 22enne è stato successivamente trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte.