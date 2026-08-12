"Notte di San Lorenzo – Letture sotto le stelle" a Castelpoto: ecco i premiati L'evento organizzato dalla Pro Loco

Per la "Notte di San Lorenzo 2026" la Pro Loco Castelpoto ha organizzato, lunedì 10 agosto, la tradizionale “Notte di San Lorenzo – Letture sotto le stelle”, che anche quest’anno ha registrato una significativa partecipazione di pubblico. L’iniziativa si è aperta con la premiazione del concorso fotografico “Punti di vista – Occhi puntati sui piccoli borghi”, giunto alla sesta edizione.

La giuria ha assegnato i seguenti riconoscimenti: Primo premio – dedicato alla memoria di Carmine Fioravanti e Clina Caruso: “Nunzia”, scattata a Vallo della Lucania da Gennaro Ruggiero.

Secondo premio – dedicato alla memoria di Carmine e Costanzo Panella: “Anime belle” di Enza Sola, realizzata a Felitto (SA).

Terzo premio – dedicato al Prof. Tonino Mancini: “Giuseppe Spagnuolo dal balcone della sua dimora”, scattata a Roscigno (SA) da Giovanni Rossi.

I premi sono stati offerti da Dilù Orologi di Luigi Di Gioia, dai produttori della Salsiccia Rossa di Castelpoto (Masseria Maio, Azienda Agricola Tedino Giuseppe, Fattoria Muccio) e dalla Pizzeria Agricola di Massimiliano Panella.

La serata è proseguita con la presentazione del romanzo “Hic Rhodus, Hic salta – La sfida” di Nicola Luisi, che ha scelto Castelpoto, suo paese d’origine, per l’anteprima ufficiale.

Sono intervenuti Gabriele Pastore, il sindaco Vito Fusco e l’autore.

La Pro Loco Castelpoto, presieduta da Paolo Spagnuolo, ha ringraziato tutti i partecipanti, i partner e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento, confermando il proprio impegno nella promozione culturale e nella valorizzazione del territorio.