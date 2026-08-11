Romano, diagnosi confermata: oltre due mesi di stop "Distorsione di 2° grado alla caviglia con lesione legamentosa", potrebbe rientrare a fine ottobre

Le sensazioni poco positive di Floro Flores riguardo l'infortunio di Raffaele Romano purtroppo erano giuste. Il difensore ex Cerignola dovrà rimanere fermo per oltre due mesi. Il giovane giallorosso si è sottoposto a risonanza magnetica e la diagnosi è stata quella che i sanitari del Benevento avevano già previsto: “Distorsione della caviglia destra di 2° grado con lesione legamentosa”. I tempi di recupero sono stimati in poco più di due mesi: salterà la prossima partita di Coppa Italia a Firenze e dovrà rimanere fuori per almeno 7-8 partite di campionato. Se tutto andrà bene Romano potrà rientrare nella seconda parte di ottobre, magari nella partita esterni di Arezzo. Ma sono calcoli empirici, tutto dipenderà dalla risposta fisica del ragazzo che aveva iniziato benissimo la stagione e ora dovrà rmenere a guardare questa prima parte del torneo. Peccato, ma la tempra del difensore giallorosso è di quelle dure e la speranza è che possa bruciare le tappe e rimettersi quanto prima a disposizione di Floro Flores.