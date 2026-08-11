Cherubini è "promesso sposo" della strega... ma bisogna aspettare E' un momento di grande lavoro per il diesse romanista, non è facile trovare il tempo per tutti

Immaginate per un attimo la scrivania di Tony D'Amico in questi giorni. Il direttore sportivo della Roma deve accontentare Gasperini che cerca rinforzi e non vuole che si sbagli. Gasp vuole Rodrigo Mora che il Porto vende a caro prezzo. E allora D'amico conta di pagare una parte adesso e una quando poi si vedrà. Come dire che la Roma è pronta a pagare al Porto subito 25 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo l'erede di Dybala lasciando ai lusitani il 50% della futura rivendita del giocatore. Ma è ancora più complicato. Capirete che al diesse capitolino fumi la testa a furia di pensarci.

E allora, con tutto il rispetto, un'operazione con il Benevento viene dopo. Nonostante tutto Emanuele Padella riesce a strappargli una telefonata su Luigi Cherubini tutti i giorni. Risposta: “Il ragazzo ve l'ho promesso un mese fa e non cambio idea: appena tutto sarà a posto verrà a Benevento”. “Tutto a posto” è riferito sempre al rinnovo del contratto, che è importante per il ragazzo di Tivoli e per la società sannita, ma su cui tutto si può fare oggi, tranne ipotizzare quando avverrà. Può essere domani, ma anche tra tre-quattro giorni. Bisogna essere pazienti, perchè per il Benevento è un'operazione importante e non si si può affatto spazientire.

Mercato in uscita: due operazioni in dirittura d'arrivo

Nel frattempo Padella continua a lavorare incessantemente anche al mercato in uscita. Manconi e Mehic potrebbero già oggi finire alla Casertana. L'attaccante milanese in via definitiva, l'italo bosniaco in prestito. Il Benevento vorrebbe dare ai rossoblù di Terra di Lavoro anche Lorenzo Carfora (sempre in prestito) per averlo sott'occhio perchè il ragazzo giochi il più possibile e cresca. Ma per il ragazzo della cantera giallorossa si è fatto avanti anche il Campobasso, che sembrerebbe una destinazione preferita da “Lollo”. Si vedrà. Intanto è possibile che già domani si possa chiudere con la Casertana per i primi due.

C'è anche una offerta del Lecco per Ferrara. La squadra lariana aspetta di vendere bene il suo mancino Marwane Kritta (è di nazionalità italiana, eh?) che è stato un paio di stagioni fa anche nel mirino del Benevento. Poi l'affare Ferrara potrà anche prendere una buona piega.