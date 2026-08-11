Primavera 2, ecco il calendario: all'esordio sarà Benevento-Frosinone Si apre all'Avellola la stagione dei giallorossi con un big match

Svelato il calendario del campionato Primavera 2, con il Benevento di Panarelli che debutterà all'Avellola con il Frosinone il prossimo 5 settembre. Subito un big match per i giallorossi, che alla seconda giornata saranno di scena sul campo del Pescara, per poi ospitare il Cosenza. Alla quarta ci sarà il derby con la Salernitana, mentre il confronto con l'Avellino è in programma alla sesta giornata. Come noto, il calendario del campionato Primavera 2 è asimmetrico. Il ritorno comincerà il 23 gennaio con il match casalingo con il Latina. L'ultima giornata è in programma l'otto maggio, con il Benevento che affronterà il Napoli in trasferta.

Primavera 2, il girone d'andata del Benevento

Benevento-Frosinone Pescara-Benevento Benevento-Cosenza Salernitana-Benevento Monopoli-Benevento Benevento-Avellino Benevento-Perugia Latina-Benevento Ascoli-Benevento Benevento-Napoli Catanzaro-Benevento Benevento-Bari Pisa-Benevento Benevento-Palermo Spezia-Benevento

Primavera 2, il girone di ritorno del Benevento