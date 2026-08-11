Primavera 2, ecco il calendario: all'esordio sarà Benevento-Frosinone

Svelato il calendario del campionato Primavera 2, con il Benevento di Panarelli che debutterà all'Avellola con il Frosinone il prossimo 5 settembre. Subito un big match per i giallorossi, che alla seconda giornata saranno di scena sul campo del Pescara, per poi ospitare il Cosenza. Alla quarta ci sarà il derby con la Salernitana, mentre il confronto con l'Avellino è in programma alla sesta giornata. Come noto, il calendario del campionato Primavera 2 è asimmetrico. Il ritorno comincerà il 23 gennaio con il match casalingo con il Latina. L'ultima giornata è in programma l'otto maggio, con il Benevento che affronterà il Napoli in trasferta.
Primavera 2, il girone d'andata del Benevento
- Benevento-Frosinone
- Pescara-Benevento
- Benevento-Cosenza
- Salernitana-Benevento
- Monopoli-Benevento
- Benevento-Avellino
- Benevento-Perugia
- Latina-Benevento
- Ascoli-Benevento
- Benevento-Napoli
- Catanzaro-Benevento
- Benevento-Bari
- Pisa-Benevento
- Benevento-Palermo
- Spezia-Benevento
Primavera 2, il girone di ritorno del Benevento
- Benevento-Latina
- Cosenza-Benevento
- Avellino-Benevento
- Benevento-Salernitana
- Bari-Benevento
- Benevento-Pisa
- Benevento-Ascoli
- Palermo-Benevento
- Benevento-Monopoli
- Perugia-Benevento
- Benevento-Catanzaro
- Benevento-Spezia
- Frosinone-Benevento
- Benevento-Pescara
- Napoli-Benevento