Primavera 2, ecco il calendario: all'esordio sarà Benevento-Frosinone

Si apre all'Avellola la stagione dei giallorossi con un big match

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Benevento.  

Svelato il calendario del campionato Primavera 2, con il Benevento di Panarelli che debutterà all'Avellola con il Frosinone il prossimo 5 settembre. Subito un big match per i giallorossi, che alla seconda giornata saranno di scena sul campo del Pescara, per poi ospitare il Cosenza. Alla quarta ci sarà il derby con la Salernitana, mentre il confronto con l'Avellino è in programma alla sesta giornata. Come noto, il calendario del campionato Primavera 2 è asimmetrico. Il ritorno comincerà il 23 gennaio con il match casalingo con il Latina. L'ultima giornata è in programma l'otto maggio, con il Benevento che affronterà il Napoli in trasferta

Primavera 2, il girone d'andata del Benevento 

  1. Benevento-Frosinone
  2. Pescara-Benevento
  3. Benevento-Cosenza
  4. Salernitana-Benevento
  5. Monopoli-Benevento
  6. Benevento-Avellino
  7. Benevento-Perugia
  8. Latina-Benevento
  9. Ascoli-Benevento
  10. Benevento-Napoli
  11. Catanzaro-Benevento
  12. Benevento-Bari
  13. Pisa-Benevento
  14. Benevento-Palermo
  15. Spezia-Benevento

Primavera 2, il girone di ritorno del Benevento

  1. Benevento-Latina
  2. Cosenza-Benevento
  3. Avellino-Benevento
  4. Benevento-Salernitana
  5. Bari-Benevento
  6. Benevento-Pisa
  7. Benevento-Ascoli
  8. Palermo-Benevento
  9. Benevento-Monopoli
  10. Perugia-Benevento
  11. Benevento-Catanzaro
  12. Benevento-Spezia
  13. Frosinone-Benevento
  14. Benevento-Pescara
  15. Napoli-Benevento 

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