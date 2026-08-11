Benevento, Fidelity Card: attiva la procedura di sottoscrizione con ETES La tessera potrà essere sottoscritta sul sito ufficiale della piattaforma. Leggi i dettagli

Il Benevento Calcio comunica che, a partire dalle ore 16.30, sarà attiva sulla piattaforma ETES.it la procedura per la sottoscrizione della Fidelity Card/Tessera del Tifoso.

Tutti i tifosi giallorossi potranno richiedere la propria tessera esclusivamente online, accedendo alla piattaforma ETES.it attraverso il link CLICCA QUI e seguendo la procedura e le indicazioni riportate.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E CONSEGNA

La richiesta della Fidelity Card/Tessera del Tifoso potrà essere effettuata esclusivamente online sulla piattaforma ETES.it.

In fase di sottoscrizione sarà possibile scegliere tra le seguenti modalità di consegna:

* Spedizione, con i relativi costi, direttamente all’indirizzo indicato dal tifoso durante la procedura;

* Ritiro presso un punto vendita ETES.it abilitato;

* Ritiro presso i botteghini dello Stadio Ciro Vigorito.

Non sarà possibile effettuare il ritiro presso la sede del Benevento Calcio.

Si invitano pertanto tutti i tifosi a seguire attentamente la procedura e le indicazioni disponibili sulla piattaforma ETES.it per completare correttamente la richiesta.