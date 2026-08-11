Armando Rizzo vince Premio Internazionale "James Vincent Monaco" A Foiano di Val Fortore premiato il fisarmonicista e compositore

Armando Rizzo è il vincitore della prima edizione del Premio Internazionale "James Vincent Monaco", il concorso, tenutosi il 9 e 10 agosto, nato per rendere omaggio alla figura del grande musicista, pianista e compositore originario del Sannio e affermatosi con successo a Hollywood. L'iniziativa, promossa e organizzata dal Comune di Foiano di Val Fortore in collaborazione con l’associazione culturale “ArtiFrementi” e il locale Ecomuseo, ha celebrato la memoria di Monaco (nato a Foiano il 13 gennaio 1884), figura chiave nel panorama musicale americano del Novecento tra Ragtime, Tin Pan Alley, Swing e colonne sonore cinematografiche. Il concorso nasce con l'obiettivo di valorizzare i musicisti e le formazioni capaci di rileggere e attualizzare in chiave contemporanea l'eredità stilistica del celebre compositore.

Il riconoscimento della prima edizione va a una figura di altissimo profilo artistico ed eclettismo musicale. Fisarmonicista, compositore e direttore d'orchestra, Armando Rizzo vanta una formazione d'eccellenza con il massimo dei voti e lode presso i Conservatori di Frosinone, Pescara e Avellino. Perfezionatosi con maestri di fama internazionale, ha sviluppato un'intensa carriera tra teatro, TV e palcoscenici internazionali (con tournée in Germania e Polonia e collaborazioni con Rai e festival di rilievo). Leader dell'Armando Rizzo Trio e della Armando Rizzo Big Band, nel 2025 è stato selezionato tra i 20 migliori artisti italiani dal contest MIDJ. La manifestazione si è svolta presso l’Auditorium all’aperto del comune sannita. I brani sono stati valutati da una giuria d'eccezione composta da Umberto Aucone, Gegè Telesforo, Maura Minicozzi (docente al Conservatorio di Trapani) e Antonietta Rosato (docente al Conservatorio di Campobasso). Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Antonio Ruggiero, che ha ricordato come la comunità foianese sia orgogliosa di aver dato i natali a un grande esponente della musica americana del Novecento e intenda fare del comune un punto di riferimento per la promozione di questo straordinario patrimonio artistico.

«Essere il vincitore assoluto della prima edizione del Premio Internazionale 'James Vincent Monaco' è una grandissima gioia, nonché un grandissimo onore. Confrontarsi con il patrimonio artistico di un gigante della musica che ha unito il Sannio a Hollywood è stata una sfida artistica stimolante. Ricevere questo riconoscimento a Foiano di Val Fortore, davanti ad una commissione così prestigiosa composta, tra gli altri, da maestri del calibro di Gegè Telesforo dà valore al mio percorso musicale. Dedico questa vittoria a chi crede nell'evoluzione contemporanea di sonorità senza tempo come lo swing e la musica d'autore. Portare sul palco la mia musica e veder premiato il lavoro di reinterpretazione di un repertorio storico (tra Ragtime, Swing e grandi colonne sonore) è una soddisfazione unica. Un grazie di cuore va all'associazione ArtiFrementi che promuove la cultura musicale e alla super giuria per aver creduto nel mio progetto. Voglio ringraziare la comunità di Foiano di Val Fortore nella persona del sindaco, Giuseppe Antonio Ruggiero, per aver creato un evento che getta un ponte tra le radici italiane e la grande musica internazionale di James V. Monaco, che ha fatto la storia a Hollywood. Un grazie va anche a tutti i musicisti straordinari con cui ho condiviso il palco in questa finale.»