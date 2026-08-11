Operai forestali. Errico (Fi): grazie a Serluca per la pronta risposta "A breve task force per accelerare i processi"

«Ringrazio l’assessora regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca per la pronta risposta e la disponibilità dimostrata sulla situazione dei lavoratori idraulico-forestali degli Enti delegati della provincia di Benevento». Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, dopo la sollecitazione rivolta alla Regione sulle criticità legate alla liquidità degli Enti e al pagamento delle spettanze.

«La Regione – sottolinea Errico – sta lavorando alla costituzione, a breve, di una task force che possa accelerare i processi amministrativi e offrire un ulteriore supporto al territorio, anche alla luce della necessità di dare piena attuazione ai progetti finanziati attraverso le risorse comunitarie e nazionali». «È un segnale importante – aggiunge – perché l’obiettivo deve essere quello di ridurre i tempi, superare gli eventuali ostacoli procedurali e consentire agli Enti di utilizzare le risorse disponibili e procedere al pagamento delle spettanze arretrate».



Errico ricorda quindi i decreti già adottati per il primo Sal del Consorzio Titerno-Alto Tammaro, pari a 2.061.831,30 euro, e del Consorzio Fortore, pari a 2.967.667,04 euro. «Ringrazio ancora l’assessora Serluca per l’attenzione e la tempestività. Continuerò a seguire la vicenda affinché il percorso avviato produca rapidamente risultati concreti per i lavoratori e per il territorio».