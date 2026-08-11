11 anni, "abusata dal padre, positiva a cocaina e hashish": storia sconcertante Benevento. E' accaduto in Sicilia, due minori collocate d'urgenza in una struttura protetta

Se davvero è andata così, una storia squallida e sconcertante. Con una bambina abusata che è risultata positiva alla cocaina e all'hashish. Una storiaccia ambientata in Sicilia nella quale è rimasto coinvolto un nucleo familiare di Benevento che da qualche mese si è trasferito nell'isola a caccia di una condizione migliore di vita.

Indaga la polizia, che ha provveduto ad allontanare d'urgenza, collocandole in una struttura protetta, per evitare i rischi ai quali erano esposte, una 11enne ed una piccola di 4 anni, entrambe nate dalla stessa madre. Sullo sfondo un groviglio di vecchi e nuovi rapporti, ad iniziare da quello con l'uomo, padre della bambina, che avrebbe rivolto le sue 'attenzioni' alla 11enne. Lei era a casa sua con gli altri familiari, nel corso della notte lui l'avrebbe spogliata e palpeggiata nelle parti intime mentre erano nella stessa stanza.

Era stata la madre, il giorno dopo, dopo aver notato il comportamento della figlia, a domandarle cosa le fosse capitato, raccogliendone il racconto tra le lacrime. La corsa in ospedale, gli accertamenti sulla positività alle droghe della minore e l'avvio di una indagine, sfociata, al momento in un provvedimento di collocamento in sicurezza per lei e l'altra bimba. Per la famiglia l'avvocato Fabio Ficedolo.