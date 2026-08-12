Festa di San Donato: tra fede ed eventi che ripopolano i piccoli borghi Il Sindaco di Pago Veiano, De Ieso: “Una partecipazione straordinaria"

Si sono conclusi con una straordinaria partecipazione di pubblico i festeggiamenti in onore di San Donato Vescovo e Martire, Patrono di Pago Veiano. Cinque giorni, dal 5 al 9 agosto, durante i quali il paese si è riempito di persone, facendo registrare una presenza che da anni non si vedeva in occasione della festa patronale.

Un successo che ha accompagnato l’intero programma, capace di unire il profondo significato religioso della ricorrenza agli appuntamenti dedicati alla cultura, alle tradizioni, all’agricoltura, alla musica e allo spettacolo. Piazze e strade affollate hanno fatto da cornice alle celebrazioni religiose e alla processione in onore di San Donato, così come alla Fiera Mercato, al Festival della Canzone, alla Festa dell’Agricoltore e alle numerose iniziative che hanno animato il paese. A chiudere i festeggiamenti, domenica 9 agosto, il grande concerto di Gigi Finizio, che ha richiamato a Pago Veiano una folla straordinaria di persone provenienti anche dai comuni e dai territori circostanti, trasformando Piazza Madonna del Santissimo Rosario e le aree limitrofe nel cuore di una grande serata di musica e partecipazione.

“Abbiamo vissuto giorni bellissimi - dichiara il Sindaco Mauro De Ieso -, con una partecipazione davvero straordinaria. Vedere Pago Veiano così piena di persone, le nostre strade e le nostre piazze animate come non accadeva da anni, è stata un’emozione e una grande soddisfazione per tutta la comunità. Il concerto di Gigi Finizio, con una presenza di pubblico eccezionale, è stato il finale di una festa che ha saputo coinvolgere davvero tutti”.

“Il mio ringraziamento - aggiunge il primo cittadino - va al Comitato Festa, alla Parrocchia, a tutti i volontari, alle associazioni, alle Forze dell’Ordine e a quanti, a diverso titolo, hanno lavorato con grande impegno. Grazie soprattutto ai cittadini di Pago Veiano non solo per la partecipazione ma per aver ancora una volta dato prova della capacità di accoglienza di cui siamo capaci. Un ringraziamento va alle tantissime persone che hanno scelto di venire nel nostro paese. Il successo di questi giorni è il risultato di un grande lavoro collettivo e dimostra quanto forte sia il legame della nostra comunità con San Donato e con le proprie tradizioni.

Questa edizione - conclude il sindaco De Ieso - si chiude con un bilancio estremamente positivo e con l’immagine di Pago Veiano viva, accogliente e capace di richiamare migliaia di persone. Mi auguro che lo straordinario spirito di partecipazione e di coesione che abbiamo respirato in questi giorni non venga disperso da polemiche che nulla aggiungono alla crescita della nostra comunità”.

