Viabilità rurale. Riqualificato il manto stradale in contrada Fisinella Per migliorare l'accessibilità al territorio di San Giorgio la Molara

Il Comune di San Giorgio La Molara prosegue il programma di manutenzione e riqualificazione della viabilità rurale con il completamento dei lavori di sistemazione e rifacimento del manto stradale in contrada Fisinella, un intervento finalizzato a migliorare la sicurezza della circolazione e l'accessibilità alle aree agricole del territorio.

La strada rappresenta un collegamento di particolare importanza perché conduce alla storica fontana della contrada, punto di riferimento per gli agricoltori e per le attività rurali. Grazie ai lavori eseguiti, il percorso risulta oggi più sicuro e agevole, consentendo di raggiungere con maggiore facilità la fontana e il pozzetto presenti nell'area, utilizzati per l'approvvigionamento idrico a servizio delle attività agricole.

L'intervento si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione delle infrastrutture rurali, riconoscendo il ruolo fondamentale che queste rivestono per il comparto agricolo e per la tutela del territorio Investire nella viabilità rurale significa sostenere uno dei settori più importanti del territorio, preservando al tempo stesso il patrimonio ambientale e le infrastrutture che, da sempre, rappresentano un punto di riferimento per la vita e il lavoro nelle campagne di San Giorgio La Molara.

Con il completamento dei lavori in contrada Fisinella, l'Amministrazione Comunale prosegue il proprio impegno nella manutenzione della rete stradale comunale e nella valorizzazione delle infrastrutture che sostengono l'economia locale, attraverso interventi concreti capaci di migliorare la qualità dei servizi e rispondere alle esigenze della comunità.