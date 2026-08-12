Viabilità rurale. Riqualificato il manto stradale in contrada Fisinella

Il Comune di San Giorgio La Molara prosegue il programma di manutenzione e riqualificazione della viabilità rurale con il completamento dei lavori di sistemazione e rifacimento del manto stradale in contrada Fisinella, un intervento finalizzato a migliorare la sicurezza della circolazione e l'accessibilità alle aree agricole del territorio.
La strada rappresenta un collegamento di particolare importanza perché conduce alla storica fontana della contrada, punto di riferimento per gli agricoltori e per le attività rurali. Grazie ai lavori eseguiti, il percorso risulta oggi più sicuro e agevole, consentendo di raggiungere con maggiore facilità la fontana e il pozzetto presenti nell'area, utilizzati per l'approvvigionamento idrico a servizio delle attività agricole.
L'intervento si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione delle infrastrutture rurali, riconoscendo il ruolo fondamentale che queste rivestono per il comparto agricolo e per la tutela del territorio Investire nella viabilità rurale significa sostenere uno dei settori più importanti del territorio, preservando al tempo stesso il patrimonio ambientale e le infrastrutture che, da sempre, rappresentano un punto di riferimento per la vita e il lavoro nelle campagne di San Giorgio La Molara.
Con il completamento dei lavori in contrada Fisinella, l'Amministrazione Comunale prosegue il proprio impegno nella manutenzione della rete stradale comunale e nella valorizzazione delle infrastrutture che sostengono l'economia locale, attraverso interventi concreti capaci di migliorare la qualità dei servizi e rispondere alle esigenze della comunità.